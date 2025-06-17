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Уилл Смит объяснил причину отказа от роли в «Начале» Нолана: «Я его не понял»

Актер Смит рассказал, что отказался от роли в «Начале» Нолана из-за сценария
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IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Американский актер Уилл Смит («Люди в черном», «Плохие парни» и другие фильмы) вспомнил в эфире радиостанции Kiss Xtra, что отказался сниматься в фильме Кристофера Нолана «Начало», так как не понял сценарий.

Изначально, как писало издание The Hollywood Reporter, Нолан приглашал на главную роль актера Брэда Питта. Когда актер отказался, то режиссер обратился к Уиллу Смиту, но тот тоже не согласился работать над проектом. В результате роль досталась Леонардо ДиКаприо.

«Не думаю, что я когда-нибудь говорил об этом публично, но сейчас скажу, потому что мы откровенничаем. Крис Нолан сначала принес мне «Начало», и я его не понял. Я никогда не говорил об этом. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что фильмы, посвященные альтернативной реальности, не очень хорошо подаются», — заявил Смит.

Звезда «Людей в черном» вспомнил, что в свое время отверг и предложение сестер Вачовски, которые приглашали его сыграть Нео из «Матрицы». Смит также не согласился участвовать в «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино, о чем актеру «до сих пор больно говорить». Он признался, что не хотел играть в истории о рабстве и мести.

В 2008 году Уилл Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes, заработав за год $80 млн. Он — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус» и многих других.

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