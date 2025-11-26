На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туве прошла церемония интронизации верховного ламы

Ховалыг представил нового духовного лидера буддистов Камбы-ламы Тывы
В Туве прошла церемония интронизации нового духовного лидера буддистов региона X Камбы-ламы (верховного ламы) Геше Гелонг Лоден Шераба, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Сегодня поистине исторический для нашей республики день. Мы стали свидетелями и участниками уникального события... (Мы) восстановили доброе имя первого духовного лидера тувинских буддистов Ондара Лопсана-Чамзы, который внес большой вклад в укрепление единства нашего народа», — подчеркнул Ховалыг.

Главы республики также рассказал о том, что в 2026 году в Туве пройдет IV Международный буддийский форум, который, по его мнению, станет свидетельством того, что регион является не только географическим центром Азии, но и одним из значимых духовных центров российского буддизма.

В декабре 2024 года в Кызыле прошел международный буддийский кинофестиваль. В нем участвовали фильмы из девяти стран. Мероприятие открылось фильмом «Повесть о светлом мальчике», основанном на произведении классика тувинской литературы Степана Сарыг-оола, который рассказывает о быте и культуре республики с точки зрения ребенка.

Ранее верховный лама Тувы Джампел Лодой не пережил заражение коронавирусной инфекцией.

