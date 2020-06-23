Cкончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы

Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодой, которого положили в больницу после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался. Об этом в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

По его словам, Лодою на момент смерти еще не было 45 лет.

«Я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», — сказал Кара-оол.

Он отметил, что Лодой был одним из тех высокообразованных священнослужителей, который мог «донести учение Будды до каждого».