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Буддийский кинофестиваль открылся в российском регионе

В Туве прошло открытие международного буддийского кинофестиваля

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Кызыле стартовал Международный буддийский кинофестиваль. В этом году в нем участвуют фильмы из девяти стран, сообщил президент фестиваля Виталий Петров ТАСС.

«6 декабря в Кызыле начался III Буддийский международный кинофестиваль. Заявки на участие подали страны, включая Россию, Беларусь, Азербайджан, США, Великобританию, Казахстан, Кыргызстан, Индию и Непал. Также свои работы представили режиссеры из девяти регионов России. Фестиваль продлится до 8 декабря», — отметил Петров.

Организаторы уточнили, что основная цель фестиваля — содействие развитию буддийской культуры через кино. «Это не означает, что мы будем демонстрировать только религиозные фильмы. Важно передать основные принципы буддизма и показать жизнь регионов, где он практикуется. <…> В программе фестиваля — как короткометражные, так и полнометражные картины», — добавил Петров.

Фестиваль откроется фильмом «Повесть о светлом мальчике», основанным на произведении классика тувинской литературы Степана Сарыг-оола, который рассказывает о быте и культуре республики с точки зрения ребенка.

Буддийский международный кинофестиваль проходит в Туве с 2022 года при поддержке регионального правительства и управления Камбы-ламы республики Тыва. В 2023 году Гран-при конкурса был присужден фильму «Мама, я живая» казахстанских режиссеров Мухамеда Мамырбекова и Азиза Заирова.

В ноябре прошел московский еврейский кинофестиваль, он завершился показом французской комедии «Хороший мальчик». За девять лет существования Московский еврейский кинофестиваль собрал на своих площадках более 40 тыс. зрителей. Было показано свыше 300 картин и организовано более 150 образовательных мероприятий.

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