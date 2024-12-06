Буддийский кинофестиваль открылся в российском регионе

В Кызыле стартовал Международный буддийский кинофестиваль. В этом году в нем участвуют фильмы из девяти стран, сообщил президент фестиваля Виталий Петров ТАСС.

«6 декабря в Кызыле начался III Буддийский международный кинофестиваль. Заявки на участие подали страны, включая Россию, Беларусь, Азербайджан, США, Великобританию, Казахстан, Кыргызстан, Индию и Непал. Также свои работы представили режиссеры из девяти регионов России. Фестиваль продлится до 8 декабря», — отметил Петров.

Организаторы уточнили, что основная цель фестиваля — содействие развитию буддийской культуры через кино. «Это не означает, что мы будем демонстрировать только религиозные фильмы. Важно передать основные принципы буддизма и показать жизнь регионов, где он практикуется. <…> В программе фестиваля — как короткометражные, так и полнометражные картины», — добавил Петров.

Фестиваль откроется фильмом «Повесть о светлом мальчике», основанным на произведении классика тувинской литературы Степана Сарыг-оола, который рассказывает о быте и культуре республики с точки зрения ребенка.

Буддийский международный кинофестиваль проходит в Туве с 2022 года при поддержке регионального правительства и управления Камбы-ламы республики Тыва. В 2023 году Гран-при конкурса был присужден фильму «Мама, я живая» казахстанских режиссеров Мухамеда Мамырбекова и Азиза Заирова.

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