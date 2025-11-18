На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Пи Дидди

В деле о рэпере Пи Дидди нашлась еще одна жертва сексуального насилия
true
true
true
close
Jane Rosenberg/Reuters

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес (США) заявил, что рассматривает новые обвинения в сексуальном насилии в отношении рэпера Шона Комбса (Пи Дидди, Diddy). Об этом сообщает ABC.

В сентябре полицейское управление Ларго в штате Флорида получила заявление от человека, который утверждает, что Комбс совершил над ним сексуальное насилие в 2020 году. Имя жертвы в отчете не указано.

Согласно полицейскому отчету, Комбс доставлял себе удовольствие на глазах у жертвы и попросил ему помочь, после чего бросил в жертву испачканную спермой рубашку.

Жертва предоставила полиции Ларго фотографии и видеозаписи, подтверждающие знакомство с Комбсом.

Джонатан Дэвис, адвокат по гражданским делам, представляющий интересы Комбса, назвал новые обвинения необоснованными.

«Мистер Комбс категорически отвергает как ложные и дискредитирующие все утверждения, что он надругался над кем-либо сексуально. Он надеется оправдать себя в суде, где такие вопросы и решаются, а не в средствах массовой информации, и на основе допустимых вещественных доказательств, а не домыслов и необоснованных заявлений», — говорит Дэвис.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

13 ноября Пи Дидди увеличили тюремный срок.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди стал неузнаваем на тюремном фото.

