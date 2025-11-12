Пи Дидди стал неузнаваем на тюремном фото

Рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) сняли на первом тюремном фото. Об этом сообщает Metro.

На снимке заметно, что Пи Дидди полностью поседел с тех пор, как его приговорили к тюремному заключению.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

11 ноября CBS News сообщило, что Комбс работает в часовне и участвует в программе лечения от наркозависимости в тюрьме Форт-Дикс, куда его перевели 30 октября. Бывший тюремный комиссар рассказал изданию, что в обязанности Пи Дидди входит: обслуживание религиозной библиотеки капеллана; уборка его кабинета и ведение записей.

Также CBS News выяснило, что Пи Дидди грозит дисциплинарное взыскание за несанкционированный телефонный звонок, который он совершил 3 ноября. Музыкант созванивался со своим адвокатом, которая, в свою очередь, перевела его звонок на другого специалиста, что запрещено правилами.

