Пи Дидди увеличили тюремный срок

Рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) увеличили тюремный срок. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, Пи Дидди выйдет из тюрьмы на месяц позже. Изначально его должны были выпустить 8 мая 2028 года. Сейчас его срок продлили до 4 июня 2028-го. Причина переноса даты остается неясной.

В Page Six отметили, что Комбсу увеличили срок на фоне слухов о нарушении нескольких тюремных правил. Утверждалось, что у рэпера возникли проблемы из-за употребления самодельного спиртного.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

11 ноября CBS News сообщило, что Комбс работает в часовне и участвует в программе лечения от наркозависимости в тюрьме Форт-Дикс. Бывший тюремный комиссар рассказал изданию, что в обязанности Пи Дидди входит: обслуживание религиозной библиотеки капеллана; уборка его кабинета и ведение записей.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди стал неузнаваем на тюремном фото.