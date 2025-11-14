На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Россия тебя любит»: перед концертом Леди Гаги во Франции появилось послание на русском языке

В Лионе появилось обращение на русском языке перед концертом певицы Леди Гаги
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Перед концертом Леди Гаги в Лионе на экране появилось обращение к певице на русском языке. Об этом сообщает издание «СтарХит».  

СМИ публикует фотографию, которая якобы сделана во время выступления американской артистки. В сообщении сказано: «Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит!»

При этом других источников информации, подтверждающих эту новость, нет. В то же время известно, что концерт Гаги в LDLC Arena во французском городе Лион состоялся 13 ноября 2025  года. Знаменитость приехала во Францию в рамках мирового турне под названием «The Mayhem Ball Tour».

Накануне Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме «Звезда родилась» в 2017 году.

По словам исполнительницы, она пережила «психотический срыв», поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в «Звезде родилась» под действием лития — препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве.

Ранее продюсер Пригожин рассказал о реакции Валерии на отказ в «Грэмми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами