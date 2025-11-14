«Россия тебя любит»: перед концертом Леди Гаги во Франции появилось послание на русском языке

В Лионе появилось обращение на русском языке перед концертом певицы Леди Гаги

Перед концертом Леди Гаги в Лионе на экране появилось обращение к певице на русском языке. Об этом сообщает издание «СтарХит».

СМИ публикует фотографию, которая якобы сделана во время выступления американской артистки. В сообщении сказано: «Гага, ты вдохновение для нескольких поколений. Россия тебя любит!»

При этом других источников информации, подтверждающих эту новость, нет. В то же время известно, что концерт Гаги в LDLC Arena во французском городе Лион состоялся 13 ноября 2025 года. Знаменитость приехала во Францию в рамках мирового турне под названием «The Mayhem Ball Tour».

Накануне Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме «Звезда родилась» в 2017 году.

По словам исполнительницы, она пережила «психотический срыв», поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в «Звезде родилась» под действием лития — препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве.

