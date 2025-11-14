«В Штатах ее ценят»: Пригожин рассказал о реакции Валерии на отказ в «Грэмми»

Пригожин: Валерию уже ценят в США, поэтому отказ в Грэмии ее не расстроил

Певица Валерия не расстроилась из-за того, что не попала в список номинантов американской музыкальной премии «Грэмми». Сам факт ее включения в число возможных номинантов – уже достижение, поэтому она все «давно доказала», заявил ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

Отказ во включении в список номинантов объяснили тем, что трек Валерии «Исцелю» не соответствует международным стандартам и требованиям, рассказал Пригожин. Он отметил, что в будущем году пара вновь планирует попробовать свои силы и побороться за награду.

«Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни, — подчеркнул продюсер. — Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант и певицы, и артистки. Если бы в Штатах ее не ценили, то баннеры на Таймс-сквер в Нью-Йорке никто бы не развешивал, уж простите за нескромность».

Пригожин сообщил, что сейчас певица пишет новые песни, причем к работе привлекли международных музыкантов, которые должны помочь ей победить в будущем году.

Напомним, в середине октября Пригожин рассказал, что песня Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации в международной музыкальной премии «Грэмми». Он уточнил, что трек может войти в номинанты «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка». По его словам, песня оказалась в лонг-листе благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon.

Супруг певицы также подчеркивал, что она имеет все шансы «пробить железный музыкальный занавес» и получить «Грэмми», став первой русской исполнительницей с престижной премией от Американской Национальной академии искусств и науки звукозаписи.

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что попадание певицы Валерии в лонг-лист «Грэмми» — это круто, но гораздо важнее, что в этом году она получит «Золотой граммофон».

