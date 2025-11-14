На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леди Гага о тяжелой болезни в 2017 году: «Мне повезло, что я осталась жива»

Певица Леди Гага заявила, что едва осталась жива после срыва в 2017 году
Daniel Cole/Reuters

Американская актриса и певица Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме «Звезда родилась» в 2017 году.

По словам исполнительницы, она пережила «психотический срыв», поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в «Звезде родилась» под действием лития — препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве.

«Это было действительно страшно. Был момент, когда я думала, что уже не поправлюсь. <...> Мне повезло, что я осталась жива. Знаю, звучит драматично, но мы понимаем, к чему это могло привести», — сказала актриса.

Впоследствии Гага попала в больницу из-за проблем с психикой, где получила необходимую медицинскую помощь — и уже на 91-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году знаменитость чувствовала себя лучше.

В интервью певица также поблагодарила своего жениха Майкла Полански за то, что он помог ей снова стать «здоровым и цельным человеком».

«Он хотел заботиться обо мне. Меня никогда так не любили. Моя жизнь была для него серьезным делом. Он помог мне понять, что моя жизнь бесценна», — подчеркнула звезда.

Ранее стало известно, что певице Славе диагностировали биполярное расстройство.

