Новый «Майор Гром» с Жизневским и Хабенским получил название

Новый сериал о Майоре Громе получил название «Игра против правил»
Кинопоиск

Новый сериал о Майоре Громе получил название. Об этом «Газете.Ru» сообщили онлайн-кинотеатр Кинопоиск и Bubble Studios.

Сериал с Тихоном Жизневским, Любовью Аксеновой и Константином Хабенским будет называться «Майор Гром: Игра против правил». Название отсылает к событиям полнометражных фильмов кинофраншизы.

Новый проект расскажет истории Игоря Грома, Сергея Разумовского и других персонажей, которые сыграют большую роль в дальнейших фильмах и сериалах киновселенной.

Сериал будет презентован на фестивале поп-культуры Comic Con Игромир14 декабря.

В июле стало известно, что актер Евгений Коряковский примет участие в сериале «Майор Гром». Коряковский известен по таким проектам, как «Аутсорс», «Ландыши», «Пророк. История Александра Пушкина». Он исполнит роль отца Августа ван дер Хольта — предпринимателя и основателя корпорации HOLT Фердинанда ван дер Хольта. Его дочь сыграет шестилетняя актриса и модель Кика Пан.

Ранее Инстасамка стала участницей шоу «Сокровища Императора».

