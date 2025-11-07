Инстасамка стала участницей шоу «Сокровища Императора»

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что приняла участие в третьем сезоне шоу «Сокровища Императора».

Инстасамка снялась в проекте вместе с мужем — продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken).

«Сокровища Императора» — лучшее шоу страны. Ведущие легенды — Оля Бузи и Миша Галустян. Это была моя мечта — попасть в этот проект. Держите за нас кулачки», — заявила артистка.

В шоу «Сокровища императора» участники проходят испытания в парах, перемещаясь по Китаю без телефонов. По правилам проекта, им нужно дойти из пункта А в пункт Б первыми, чтобы продолжить борьбу за главный приз.

В первом сезоне шоу «Сокровища императора» победителями стали модель и ведущая Мария Миногарова и Парур Хачатуров. Во втором сезоне победила команда «фуксиков» — певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина.

Сестра Нюши Мария рассказала, что они с сестрой пришли на проект в первую очередь для того, чтобы наладить отношения. Шурочкины не верили, что дойдут до третьей серии, а в итоге стали победителями.

Ранее Инстасамка похвасталась новой машиной за 30 млн рублей.