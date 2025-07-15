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Звезда «Аутсорса» сыграет в сериале «Майор Гром»

Актер Евгений Коряковский снимется в сериале «Майор Гром»
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Кинопоиск

Актер Евгений Коряковский примет участие в сериале «Майор Гром». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Коряковский известен по таким проектам, как «Аутсорс», «Ландыши», «Пророк. История Александра Пушкина». Он исполнит роль отца Августа ван дер Хольта — предпринимателя и основателя корпорации HOLT Фердинанда ван дер Хольта. Его дочь сыграет шестилетняя актриса и модель Кика Пан.

Актеры Елисей Чучилин и Марк Юсеф исполнят антагонистов Сергея Разумовского и его друга Олега Волкова в детстве. К своим ролям вернуться Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко, Матвей Лыков и Андрей Трушин.

Шоураннер проекта — Олег Трофимов, который работал над тремя фильмами по вселенной «Майора Грома». Режиссер — Собершаша.

Трофимов назвал личной радостью и гордостью, что Коряковский присоединился к актерскому составу.

«Я надеюсь, что появление Фердинанда ван дер Хольта станет новой отправной точкой в развитии вселенной «Майора Грома», и мы сможем рассказать о семействе Хольтов гораздо больше. И я счастлив, что в нашей команде оказались юные Кика Пан, Марк Юсеф и Елисей Чучилин», — заявил шоураннер.

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