Инстасамка похвасталась новой машиной за 30 млн рублей

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что купила новый спорткар.

Инстасамка приобрела спортивный автомобиль McLaren 750S Spider серебряного цвета. Артистка опубликовала фото машины. Она отметила, что покупка обошлась ей в 30 миллионов рублей.

Инстасамка замужем за продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) с ноября 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева (девичья фамилия рэперши) устроили вторую свадьбу.

В апреле Еропкина сообщила, что приобрела вместе с мужем футбольный клуб «Чертаново-медиа». В клубе произошел полный ребрендинг. Сменился весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Еропкин рассказывал, что спортсмена не могут принять в команду без согласования Инстасамки. По словам продюсера, рэперша использует астрологию и подобные мистические типологии, чтобы выбрать футболиста.

Ранее Инстасамка обвинила Дору во вранье после того, как к ней ворвался сталкер.