На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инстасамка похвасталась новой машиной за 30 млн рублей

Певица Инстасамка купила машину за 30 млн рублей
true
true
true
close
Telegram-канал «INSTASAMKA»

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что купила новый спорткар.

Инстасамка приобрела спортивный автомобиль McLaren 750S Spider серебряного цвета. Артистка опубликовала фото машины. Она отметила, что покупка обошлась ей в 30 миллионов рублей.
Инстасамка замужем за продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) с ноября 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Спустя два года Еропкин и Зотеева (девичья фамилия рэперши) устроили вторую свадьбу.

В апреле Еропкина сообщила, что приобрела вместе с мужем футбольный клуб «Чертаново-медиа». В клубе произошел полный ребрендинг. Сменился весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Еропкин рассказывал, что спортсмена не могут принять в команду без согласования Инстасамки. По словам продюсера, рэперша использует астрологию и подобные мистические типологии, чтобы выбрать футболиста.

Ранее Инстасамка обвинила Дору во вранье после того, как к ней ворвался сталкер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами