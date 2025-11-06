Московские перевозчики отказались передавать Татьяне Лазаревой ее фото

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале поделилась архивными фото из России.

Лазарева рассказала, что продолжает забирать вещи из своей московской квартиры. Однако у нее возникли трудности с перевозом снимков с ее изображением. Артистка назвала свою жизнь удивительной.

«Перевозчики, с которыми я раньше работала, в какой-то момент сказали, что фотографии с моим изображением они больше брать не будут. Я не шучу. Поэтому друзья и друзья друзей время от времени привозят их мне — и я каждый раз открываю какую-то бездну. Ладно уж, фотографиями своих детей, когда они были маленькими, я не буду мучить ни вас, ни их. Но вот это, я считаю, вы должны увидеть», — поделилась телеведущая.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. После Лазарева записала видео с «письмом Татьяны» российским правоохранительным органам. Она начала свое обращение словами: «Я к вам пишу — чего же боле? Довольно хвостиком вилять». Первые строки отсылают к отрывку из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Ранее Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.