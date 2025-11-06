На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московские перевозчики отказались передавать Татьяне Лазаревой ее фото

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что в Москве отказались перевозить ее фото
true
true
true
close
Telegram-канал «ЛАЗАРЕВА ТУТ!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале поделилась архивными фото из России.

Лазарева рассказала, что продолжает забирать вещи из своей московской квартиры. Однако у нее возникли трудности с перевозом снимков с ее изображением. Артистка назвала свою жизнь удивительной.

«Перевозчики, с которыми я раньше работала, в какой-то момент сказали, что фотографии с моим изображением они больше брать не будут. Я не шучу. Поэтому друзья и друзья друзей время от времени привозят их мне — и я каждый раз открываю какую-то бездну. Ладно уж, фотографиями своих детей, когда они были маленькими, я не буду мучить ни вас, ни их. Но вот это, я считаю, вы должны увидеть», — поделилась телеведущая.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. После Лазарева записала видео с «письмом Татьяны» российским правоохранительным органам. Она начала свое обращение словами: «Я к вам пишу — чего же боле? Довольно хвостиком вилять». Первые строки отсылают к отрывку из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Ранее Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами