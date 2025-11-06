На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге

SHOT: Меладзе заработал 22 млн рублей на открытии тура в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Валерий Меладзе открыл свой юбилейный тур по США концертом в Санкт-Петербурге (с англ. Saint Petersburg) во Флориде . Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, подчеркивая символичность названия города.

По информации Telegram-канала, на этом выступлении Меладзе заработал $270 тысяч (около 22 млн. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). А в общей сложности за время гастролей по Америке певец выручил около $3 млн (примерно ₽244 млн. рублей).

Тур включал 16 концертов в 14 городах США, и везде были аншлаги. Наибольший отклик на его выступления получили города с большим русскоязычным населением — Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

В 2025 году Валерий Меладзе организовал масштабный юбилейный тур, посвященный 30-летию его карьеры и 60-летию со дня рождения. За три десятилетия на сцене он стал одним из самых известных артистов в России, а среди его хитов — «Текила-любовь», «Вопреки», «Небеса» и другие композиции.

Меладзе сейчас живет в Испании. После начала специальной военной операции в Украине он переехал туда вместе с семьей. В июне 2025 года певца заметили в Москве. По предположениям СМИ, его визит мог быть связан с семейными делами или частным выступлением.

Ранее СМИ сообщили, что Анджелина Джоли пересекла границу Украины пешком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами