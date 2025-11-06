На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я вечно рабочая певица»: Успенская высказалась о пенсии

Любовь Успенская заявила, что ей унизительно получать пенсию
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Успенская в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что для нее унизительно получать пенсию.

«На счет пенсии могу сказать одно. Никогда не хотела бы быть пенсионеркой. Мой девиз – работать до конца своей жизни, петь и умереть на сцене. Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию. У меня очень тяжелая работа. И я хочу так жить, это мой принцип, мои правила. Я никогда не хочу думать [о пенсии] или вообще хотеть иметь пенсию. Я вечно рабочая певица», — заявила Успенская.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона. В этом году певица отпраздновала 71-летие.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская завершила свою предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT. Причина закрытия бизнеса неизвестна.

Ранее стало известно, что Успенская согласна на концерты в РФ при жестком райдере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами