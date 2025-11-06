«Я вечно рабочая певица»: Успенская высказалась о пенсии

Любовь Успенская в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что для нее унизительно получать пенсию.

«На счет пенсии могу сказать одно. Никогда не хотела бы быть пенсионеркой. Мой девиз – работать до конца своей жизни, петь и умереть на сцене. Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию. У меня очень тяжелая работа. И я хочу так жить, это мой принцип, мои правила. Я никогда не хочу думать [о пенсии] или вообще хотеть иметь пенсию. Я вечно рабочая певица», — заявила Успенская.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона. В этом году певица отпраздновала 71-летие.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская завершила свою предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT. Причина закрытия бизнеса неизвестна.

Ранее стало известно, что Успенская согласна на концерты в РФ при жестком райдере.