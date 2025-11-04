«С дочерью, псом и президентским люксом»: Успенская согласна на концерты в РФ при жестком райдере

Певица Любовь Успенская по-прежнему дает частные концерты в России за 5 миллионов рублей, но только в сопровождении дочери Татьяны Плаксиной и собаки. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что оплату за выступления Успенской осуществляет сторонняя фирма, в которой она не является ни учредителем, ни руководителем. SHOT напоминает, что недавно певица закрыла свое ИП в России, через которое получала гонорары за концерты.

SHOT также выяснил, что в райдере Успенской указаны следующие требования: президентский люкс в отеле бизнес-класса с несколькими спальнями для нее, дочери и собаки. Также заказчик должен обеспечить питание Плаксиной по системе Ultra All Inclusive.

В гримерку артистки должны быть доставлены: белое новозеландское вино, 12-летний виски Macallan и четыре полотенца (два белых и два черных). В райдере указано, что после концерта в гримерку не имеет права заходить никто, включая организаторов и охрану.

Программа 45-минутного выступления включает хиты певицы, среди них которых песня «Кабриолет».

