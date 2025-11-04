На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«С дочерью, псом и президентским люксом»: Успенская согласна на концерты в РФ при жестком райдере

SHOT: певица Любовь Успенская отказывается выходить на сцену без дочери и собаки
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская по-прежнему дает частные концерты в России за 5 миллионов рублей, но только в сопровождении дочери Татьяны Плаксиной и собаки. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что оплату за выступления Успенской осуществляет сторонняя фирма, в которой она не является ни учредителем, ни руководителем. SHOT напоминает, что недавно певица закрыла свое ИП в России, через которое получала гонорары за концерты.

SHOT также выяснил, что в райдере Успенской указаны следующие требования: президентский люкс в отеле бизнес-класса с несколькими спальнями для нее, дочери и собаки. Также заказчик должен обеспечить питание Плаксиной по системе Ultra All Inclusive.

В гримерку артистки должны быть доставлены: белое новозеландское вино, 12-летний виски Macallan и четыре полотенца (два белых и два черных). В райдере указано, что после концерта в гримерку не имеет права заходить никто, включая организаторов и охрану.

Программа 45-минутного выступления включает хиты певицы, среди них которых песня «Кабриолет».

Ранее певец Прохор Шаляпин признался в любви к певице Славе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами