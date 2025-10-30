На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ушла на пенсию?»: Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России

Певица Любовь Успенская закрыла свое ИП в России по неизвестной причине
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская завершила свою предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Успенская зарегистрировала ИП в 2021 году — еще до того, как стала гражданкой РФ. В документах того времени у нее не было отчества, а в графе «Гражданство» значились Соединенные Штаты. Причина закрытия неизвестна.

«Что случилось? Успенская в 71 год на пенсию ушла? Певица внезапно закрыла ИП по собственному желанию. Новое юрлицо при этом не открыла», — недоумевает Telegram-канал «Светский хроник».

Согласно данным СМИ, ИП Успенской занималось производством кинофильмов, изданием музыкальных произведений и другими видами деятельности. Через него знаменитость, среди прочего, получала гонорары за корпоративы.

Успенская получила гражданство Российской Федерации в 2024 году. До этого — в период 1980-х годов — певица проживала в США, а с 1993-го — в России. На протяжении многих лет артистка сохраняла американское гражданство. Ряд СМИ сообщали, что она откладывала оформление российского паспорта из‑за получения американской пенсии.

Ранее сообщалось, что в Белгороде возмущены концертом Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами