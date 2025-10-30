«Ушла на пенсию?»: Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России

Певица Любовь Успенская закрыла свое ИП в России по неизвестной причине

Певица Любовь Успенская завершила свою предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Успенская зарегистрировала ИП в 2021 году — еще до того, как стала гражданкой РФ. В документах того времени у нее не было отчества, а в графе «Гражданство» значились Соединенные Штаты. Причина закрытия неизвестна.

«Что случилось? Успенская в 71 год на пенсию ушла? Певица внезапно закрыла ИП по собственному желанию. Новое юрлицо при этом не открыла», — недоумевает Telegram-канал «Светский хроник».

Согласно данным СМИ, ИП Успенской занималось производством кинофильмов, изданием музыкальных произведений и другими видами деятельности. Через него знаменитость, среди прочего, получала гонорары за корпоративы.

Успенская получила гражданство Российской Федерации в 2024 году. До этого — в период 1980-х годов — певица проживала в США, а с 1993-го — в России. На протяжении многих лет артистка сохраняла американское гражданство. Ряд СМИ сообщали, что она откладывала оформление российского паспорта из‑за получения американской пенсии.

