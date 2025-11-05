На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цискаридзе рассказал, что мечтает сняться в байопике о себе в роли дедушки

Цискаридзе: в байопике о самом себе мечтаю сыграть Цискаридзе-дедушку
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что мечтает сняться в байопике о самом себе. Однако картина не должна иметь стандартный сюжет с любовной линией и криминалом, где сам он будет выступать второстепенным героем, подчеркнул народный артист РФ в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, он хотел бы сыграть себя в роли зрелого человека, продолжающего обучать юных танцоров.

«Хочется больше жизни, честно говоря, я бы очень хотел сыграть самого себя, но в очень зрелом возрасте. Так сказать, дедушка Цискаридзе, который продолжает воспитывать новое поколение талантливых танцоров», — пояснил артист.

Он также отмечал, что на роль молодого Цискаридзе должен претендовать актер с красивыми руками. При этом он добавил, что найти артиста-двойника с такими же ногами, как у него, вряд ли получится.

До этого Николай Цискаридзе не исключил, что может написать новую автобиографическую книгу. Балетмейстер признался, что не ожидал успеха, когда писал первую часть автобиографии «Мой театр», которая была опубликована в 2022 году.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, как победил выгорание и депрессию.

