Николай Цискаридзе рассказал, как победил выгорание и депрессию

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что из-за огромного количества работы и ненормированного графика однажды столкнулся с сильным стрессом и выгоранием. Случилось это из-за семи лет непрерывной работы без единого выходного или отпуска, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв», — рассказал артист.

По его словам, такие нагрузки привели к сильнейшему переутомлению, эмоциональному выгоранию и депрессии. Дошло до того, что танцор уже ничего не хотел и не мог видеть людей, так как они его раздражали. Спасением стал длительный отпуск — по словам Цискаридзе, он улетел на Канарские острова, где в течение несколько месяцев спал, отдыхая от многочасовых, изматывающих репетиций. Затем танцор вернулся и продолжил трудиться с новыми силами.

Больше до такого переутомления артист старается себя не доводить — по его словам, он периодически берет длительный отпуск. Свободное время он проводит наедине с собой, отдыхая в спокойной домашней атмосфере.

До этого певец Shaman рассказал, что работает по очень плотному гастрольному графику и часто дает концерты за концертами в разных городах. На этом фоне приходится бороться с профессиональным выгоранием. По его словам, помогает ему в этом любовь и энергетика зрителей.

Ранее Цискаридзе потребовал «перегладить кулисы» перед выступлением своих учеников в Челябинске.