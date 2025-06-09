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Цискаридзе не исключил написание новой автобиографической книги

Цискаридзе допустил написание третьего тома автобиографии «Мой театр»
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балетмейстер, народный артист России Николай Цискаридзе не исключил, что может написать новую автобиографическую книгу. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока не думал. Жизнь преподносит разные сюрпризы… Ждете третий том, я услышал. Я буду думать», — сказал он в ответ на вопрос о новой книге на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Цискаридзе признался, что не ожидал успеха, когда писал первую часть автобиографии «Мой театр», которая была опубликована в 2022 году.

В июне Цискаридзе заявил, что считает фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова героем времени. Он признался, что завидует музыканту, потому что тот «прожил восемь жизней, пока я бегал за мечтой по сцене». Артист балета отметил, что в отличие от Шнурова не «кутил» и практически всю жизнь придерживался строгого распорядка дня и «поздно опомнился». Он сообщил, что впервые всю ночь прогулял с друзьями вместо того, чтобы лечь спать в 11 часов вечера, в 30-летнем возрасте.

В феврале Цискаридзе рассказал, какой артист может сыграть его в кино. Цискаридзе уверен, что в будущем о нем снимут фильм, поэтому он уже высказал свои пожелания о кандидате.

«Моим детям я сказал одну вещь: «Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки», — заявил хореограф.

Ранее Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре.

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