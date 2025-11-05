Управляющий Блиновской просит продлить ее банкротство

Финансовый управляющий «королевы марафонов» Елены Блиновской просит суд продлить процедуру ее банкротства. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, суд зарегистрировал ходатайство Марии Ознобихиной о продлении срока реализации имущества, но пока не назначил дату его рассмотрения.

Уточняется, что законодательством изначально на процедуру банкротства отводится полгода, однако суд может продлить этот срок по ходатайству кого-либо из участников процесса.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, а также начал процедуру реализации ее имущества.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи».