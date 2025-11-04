На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак показала свою виллу в Дубае: «Здесь все идеально!»

Телеведущая Собчак похвасталась отдыхом в элитной вилле Дубая с выходом на пляж
true
true
true

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Telegram-канале впечатлениями от отдыха в роскошном отеле Bvlgari Resort Dubai.

Знаменитость провела виртуальный тур по своей вилле, демонстрируя подписчикам ее особенности.

«Здесь, конечно, все идеально — от гостеприимства персонала до скрупулезного внимания к мелочам», — написала она.

Собчак обратила внимание на функциональную планировку виллы, которая идеально подходит для семейного отдыха. Все пространство объединено, что позволяет не тратить время на перемещение между номерами. Однако особую радость у блогерши вызвала собственная терраса.

«А с террасы — прямой выход к пляжу. Каникулы проходят просто замечательно», — поделилась знаменитость.

По данным открытых источников, стоимость номеров в Bvlgari Resort Dubai зависит от категории. Стандартные номера стоят от 14 тысяч рублей за ночь, а вилла на пляже с одной спальней обойдется более чем в 500 тысяч рублей за ночь.

Недавно Собчак показала фото, сделанные во время отдыха с сыном Платоном. Журналистка предстала перед камерой в черном бикини, очках и кепке.

Ранее певица Слава назвала расплатой за прошлое расставание с Данилицким из-за измены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами