Собчак показала свою виллу в Дубае: «Здесь все идеально!»

Телеведущая Собчак похвасталась отдыхом в элитной вилле Дубая с выходом на пляж

Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Telegram-канале впечатлениями от отдыха в роскошном отеле Bvlgari Resort Dubai.

Знаменитость провела виртуальный тур по своей вилле, демонстрируя подписчикам ее особенности.

«Здесь, конечно, все идеально — от гостеприимства персонала до скрупулезного внимания к мелочам», — написала она.

Собчак обратила внимание на функциональную планировку виллы, которая идеально подходит для семейного отдыха. Все пространство объединено, что позволяет не тратить время на перемещение между номерами. Однако особую радость у блогерши вызвала собственная терраса.

«А с террасы — прямой выход к пляжу. Каникулы проходят просто замечательно», — поделилась знаменитость.

По данным открытых источников, стоимость номеров в Bvlgari Resort Dubai зависит от категории. Стандартные номера стоят от 14 тысяч рублей за ночь, а вилла на пляже с одной спальней обойдется более чем в 500 тысяч рублей за ночь.

Недавно Собчак показала фото, сделанные во время отдыха с сыном Платоном. Журналистка предстала перед камерой в черном бикини, очках и кепке.

