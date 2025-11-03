Слава о романе с женатым Данилицким: «Можете считать меня сволочью»

Певица Слава призналась в программе «Судьба человека», что в момент знакомства с гражданским мужем Анатолием Данилицким ее больше заботили собственные проблемы, а не его семейное положение.

«Меня не волновало, женат он или нет. Можете называть меня эгоисткой. Я не хотела разрушать чью-то семью. Мне была нужна финансовая поддержка сильного человека», — сказала артистка.

По словам исполнительницы, она не планировала становиться ни женой Данилицкого, ни матерью его детей. Ей нужно было просто «забыть обо всех ужасах, связанных с рождением Сашули, и пережить этот трудный период».

В мае 2025 года Слава сообщила о расставании с Данилицким. Пара состояла в отношениях с 2002 года, официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа.

В новом интервью Слава не исключила, что неверность Данилицкого стала для нее своего рода расплатой за то, что когда-то она сама разрушила его семью.

«Карма, наказание, наверно, так и есть. Я понимаю, о чем вы говорите. Но если я буду жить прошлым, я точно не выдержу», — ответила она.

