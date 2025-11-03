Ограбление Лувра совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа

Нападение на Лувр совершили мелкие преступники из неблагополучных районов Парижа, а не профессиональные грабители. Об этом заявила прокурор города Лор Бекко, передает The Guardian.

По словам прокурора, задержанные ранее имели судимости лишь за незначительные кражи. Их действия не соответствуют методам организованной преступности, что подтверждают многочисленные ошибки во время ограбления.

«Это не совсем обычная преступная деятельность... но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности», — отметила Бекко.

Непрофессионализм грабителей подтверждается тем, что во время бегства они уронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении, изготовленную из золота и драгоценных камней. Также преступники оставили на месте происшествия инструменты с возможными следами ДНК.

1 ноября во Франции освободили из-под стражи трех подозреваемых в ограблении Лувра.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Ранее во Франции ограбили завод по обработке золота.