Полиция отпустила трех подозреваемых в ограблении Лувра

Benoit Tessier/Reuters

Во Франции освободили из-под стражи трех подозреваемых в ограблении Лувра, пишет Le Parisien.

Как уточняет газета, эти люди входили в окружение 37-летнего мужчины и его 38-летней спутницы, которым предъявлены обвинения по делу об ограблении музея. Во время задержания и первого допроса пара отрицала свою причастность к инциденту.

В статье отмечается, что задержанный мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за краж. На месте ограбления в музее нашли его ДНК. Его спутницы в момент ограбления в Лувре не было. Однако ее ДНК полицейские тоже обнаружили на подъемнике, которым пользовались преступники. После ограбления в парижском аэропорту был задержан и 34-летний алжирец, проживающий во Франции с 2010 года. У него был билет на родину в один конец. Четвертого участника ограбления полицейские еще ищут.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Ранее была установлена личность элегантного «детектива» у ограбленного Лувра.

