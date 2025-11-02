На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции ограбили завод по обработке золота

Le Progres: в Лионе из лаборатории украли драгметаллы на €12 млн
Sarah Meyssonnier/Reuters

Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе компании Pourquery Laboratory в Лионе. Об этом сообщает издание Le Progres.

Инцидент произошел 30 октября. Утверждается, что грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Злоумышленники были вооружены. В результате нападения пять работников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в €12 млн.

Позднее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании всех нападавших.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.

