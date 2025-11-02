На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Египет проведут обменные Дни культуры

Глава Минкульта Любимова: РФ и Египет намерены провести обменные Дни культуры
IMAGO/Zoonar.com/AlexAnton/Global Look Press

Российские и египетские власти намерены провести обменные Дни культуры, заявила в беседе с РИА Новости глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

«В планах – проведение обменных Дней культуры и наращивание нашего сотрудничества в сфере творческого образования», — сказала министр, уточнив, что такое партнерство предполагает обмен студентами, а также опытом между специалистами в области библиотечного дела и сотрудниками музеев.

Любимова добавила, что в последние годы Москва и Каир тесно сотрудничают в сфере культуры и уже провели множество научных конференций, выставок и других мероприятий.

В сентябре в Египте прошел Международный молодежный кинофестиваль, который открыл показ российского фильма «Царевна-лягушка» Александра Амирова. На мероприятии организация «Роскино» также устроила День российского кино. В его рамках она показала проекты «Дыхание глубины» Юрия Чичкова; «Зимник» Юрия Дорохина и «Она танцует» Оксаны Дегтяревой.

Ранее в России придумали аналог Хэллоуину.

