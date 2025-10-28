«Оккультизм и темные силы»: в России придумали аналог Хэллоуину

В России нужно заменить популярный среди молодежи праздник Хэллоуин, который пропагандирует «оккультизм и поклонение темным духовным силам», на фестиваль урожая. В этот день учащиеся могли бы собираться на природе и приносить в школу овощи, заготовки, консервацию. С такой инициативой депутат МО Петербурга Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения, передает RT со ссылкой на документ.

Отметим, что Хеллоуин, который празднуют 31 октября, известен также как канун Дня всех святых. Как уточняет газета «Известия», этот праздник зародился у кельтских народов, живших на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Они отмечали языческий праздник урожая — Самайн, причем считалось, что после него наступало темное время года, когда открывались двери в потусторонний мир и духи наводняли мир людей. Для защиты от нечистой силы совершались определенные ритуалы, люди переодевались в различные наряды и развешивали черепа вокруг домов.

По мнению Ветрова, сегодня молодым людям навязывают интерес к Хэллоуину через кино, поп-культуру. На Западе создают «манящий флер» таинственности», что делает этот праздник привлекательным, но не снижает его вред для морально-нравственного воспитания молодежи. Ветров предложил ввести аналог Хэллоуину, чтобы дети и подростки могли собираться вместе и отмечать праздник, который направит их мысли и силы в «продуктивное русло».

«Прошу вас рассмотреть возможность вытеснения и замены деструктивного Хэллоуина из отечественных школ и учебных заведений традиционным фестивалем

урожая, который как раз проходил в нашей стране в этот сезон», — предложил депутат.

Он призвал организовать фестиваль так, чтобы учащиеся в этот день приносили в школы тыквы, кабачки, а также различные заготовки и «закрутки». На встречах ребята могли бы делиться друг с другом историями о путешествиях, поездках за грибами и ягодами, а также секретами садоводства, заключил Ветров.

Напомним, до этого депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» предложил приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и запретить на законодательном уровне. По его мнению, этот западный праздник подрывает «российские традиционные ценности», а его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения.

Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против этой инициативы, подчеркнув, что смысл Хэллоуина заключается в противоположном – победе добра над злом. Его отмечают накануне Дня всех святых как напоминание о том, что злые силы беспомощны перед святостью, напомнил парламентарий и сравнил этот праздник с Пасхой.

Ранее в Госдуме отмечающим Хэллоуин россиянам посоветовали объявить себя друидами.