Российский фильм покажут на кинофестивале в Египте

Проект «Царевна-лягушка» стал фильмом-открытием на кинофестивале в Египте
«Наше кино»

Российская картина «Царевна-лягушка» Александра Амирова стала фильмом-открытия Международного молодежного кинофестиваля в Египте. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль состоится с 25 по 30 сентября в городе Хургада. В программу мероприятия также вошел российский фильм «Почтарь» Андрея Разенкова. Мероприятие представит 58 картин из 30 стран.

На кинофестивале организация «Роскино» также устроит День российского кино. В его рамках она покажет проекты «Дыхание глубины» Юрия Чичкова; «Зимник» Юрия Дорохина и «Она танцует» Оксаны Дегтяревой.

В сентябре первый заместитель министра культуры Белоруссии Дмитрий Шляхтин рассказал, что российская студия «Ленфильм» посотрудничает с белорусской кинокомпанией.

Шляхтин отметил, что в Минске снимают фильм «Батька Минай». Он назвал проект белорусской и российской стороны интересным. По его словам, сейчас наступил период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере.

По словам Шляхтина, вместе с Россией белорусский кинематограф хочет создать картины для подрастающего поколения, которые бы несли «достаточно глубокий смысл».

Ранее Юра Борисов экстренно вернулся в Россию.

