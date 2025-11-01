Установлена личность элегантного «детектива» у ограбленного Лувра

Журнал Der Spiegel выяснил, кем является элегантно одетый юноша в шляпе и костюме-тройке, проходящий мимо полицейских после ограбления в Лувре на завирусившейся в сети фотографии.

Согласно материалу, на снимок попал 15-летний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво.

«Гарсон Дельво изображен в фетровой шляпе, плаще, тройке и с клетчатым зонтиком с деревянной ручкой. В этом экстравагантном образе француз выглядит так, как будто он только что вышел из фильма нуар 1940-х годов — и похож на классического детектива», — говорится в статье.

Там отмечается, что некоторые пользователи сочли его детективом, который ведет свое расследование кражи драгоценностей из музея. Однако на самом деле в день ограбления подросток хотел, как и много раз в прошлом, побывать в Лувре со своей матерью (это она стоит на снимке за сыном в красном плаще). Они оказались на месте происшествия спустя два часа после ограбления, и женщина попыталась узнать у полицейских, что случилось.

Фелисите Гарсон Дельво отметила, что из-за шляпы сын выглядит на фото старше своих лет и добавила, что он любит наряжаться. Герои снимка признались, что много смеялись, когда узнали от друзей по всему миру о том, за кого приняли подростка.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Ранее грабители Лувра попытались продать похищенные драгоценности.