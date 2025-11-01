СМИ назвали ошибки грабителей Лувра, которые помогли полиции их задержать

Преступники, ограбившие Лувр, допустили ряд промахов, которые позволили полиции идентифицировать троих предполагаемых участников преступления. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, грабители подготовили канистру с бензином, чтобы сжечь автоподъемник и оборудование, использованное для проникновения в музей. Однако, когда к месту происшествия стала подъезжать полиция, они отказались от поджога, бросили грузовик и уехали на скутерах.
В материале WSJ говорится, что следователи собрали на месте преступления свыше 150 улик, включая отпечатки пальцев и ДНК. Профессор криминологии Никос Пассас в свою очередь назвал действия грабителей «удивительно небрежными».
Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. 30 октября бюро по борьбе с терроризмом обнародовало информацию о семи задержанных фигурантах, подозреваемых в ограблении музея, среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Ранее Bild сообщила о попытке продать украденные из Лувра украшения.