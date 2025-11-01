На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали ошибки грабителей Лувра, которые помогли полиции их задержать

WSJ: небрежность и спешка грабителей Лувра позволила полиции выйти на их след
Gonzalo Fuentes/Reuters

Преступники, ограбившие Лувр, допустили ряд промахов, которые позволили полиции идентифицировать троих предполагаемых участников преступления. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, грабители подготовили канистру с бензином, чтобы сжечь автоподъемник и оборудование, использованное для проникновения в музей. Однако, когда к месту происшествия стала подъезжать полиция, они отказались от поджога, бросили грузовик и уехали на скутерах.

В материале WSJ говорится, что следователи собрали на месте преступления свыше 150 улик, включая отпечатки пальцев и ДНК. Профессор криминологии Никос Пассас в свою очередь назвал действия грабителей «удивительно небрежными».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. 30 октября бюро по борьбе с терроризмом обнародовало информацию о семи задержанных фигурантах, подозреваемых в ограблении музея, среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.

Ранее Bild сообщила о попытке продать украденные из Лувра украшения.

