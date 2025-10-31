Пригожин заступился за Егора Крида на фоне скандала с отменой

Россияне создали онлайн-петицию с требованием лишить рэпера Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан», а также отменить его концерты из-за обилия матерных слов в песнях. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, это предложение – нонсенс, так как обсценная лексика в композициях исполнителя не отменяет его талант. Одна лишь петиция не поможет добиться отмены артиста, заявил он Общественной Службе новостей.

«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, сообщения о попытках отменить Крида могут быть связаны с его конфликтом с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. При этом у музыканта много фанатов, которые не допустят того, чтобы его отменили из-за мата в песнях, заключил продюсер.

Напомним, 22 октября Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Певец признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство.

Позднее стало известно о петиции, а актриса Яна Поплавская выразила сомнения относительно присвоения Криду почетного звания. Она отметила, что в России немало талантливых артистов, которые годами работают и остаются без званий, так как это зачастую зависит не от реальных заслуг, а от ходатайств и бюрократической «беготни» за бумагами.

Ранее в Госдуме ответили на жалобу Юрия Лозы об отказе в звании заслуженного артиста РФ.