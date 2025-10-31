На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин заступился за Егора Крида на фоне скандала с отменой

Иосиф Пригожин: отмена Крида из-за матерных песен – это нонсенс
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россияне создали онлайн-петицию с требованием лишить рэпера Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан», а также отменить его концерты из-за обилия матерных слов в песнях. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, это предложение – нонсенс, так как обсценная лексика в композициях исполнителя не отменяет его талант. Одна лишь петиция не поможет добиться отмены артиста, заявил он Общественной Службе новостей.

«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, сообщения о попытках отменить Крида могут быть связаны с его конфликтом с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. При этом у музыканта много фанатов, которые не допустят того, чтобы его отменили из-за мата в песнях, заключил продюсер.

Напомним, 22 октября Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Певец признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство.

Позднее стало известно о петиции, а актриса Яна Поплавская выразила сомнения относительно присвоения Криду почетного звания. Она отметила, что в России немало талантливых артистов, которые годами работают и остаются без званий, так как это зачастую зависит не от реальных заслуг, а от ходатайств и бюрократической «беготни» за бумагами.

Ранее в Госдуме ответили на жалобу Юрия Лозы об отказе в звании заслуженного артиста РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами