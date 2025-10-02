На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили на заявление Юрия Лозы о «высокопоставленных врагах»

Депутат Драпеко: Лоза не стал заслуженным артистом не из-за веры в плоскую Землю
Из личного архива Юрия Лозы

Музыкант Юрий Лоза пожаловался, что ему не присвоили звание заслуженного артиста РФ из-за «высокопоставленных врагов» и неоднозначных заявлений. Однако личные взгляды артиста, включая его веру в плоскую Землю, не могли помешать ему в получении звания, считает зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. В беседе с НСН она призвала артиста разобраться, на каком этапе ему отказали, а не сидеть и ждать, когда вопрос решится сам собой.

Драпеко напомнила, что процедура присвоения почетного звания идет в строго определенном порядке. Так, сначала кандидатуру артиста выдвигает творческая организация, затем эти данные идут в город, после – на уровень федерального округа и только потом попадают в Минкульт РФ. Депутат призвала разобраться, дошли ли документы Лозы до министерства, или их развернули еще раньше.

«Звание – это как медаль, как орден, оно присваивается решением государства. Возможно, он не прошел экспертный совет министерства, такое тоже бывает. Учитываются благодарственные письма, российские и международные награды, но я не член экспертного совета, знаю только общий порядок», — подчеркнула парламентарий.

Она призвала музыканту разобраться, на каком этапе он получил отказ, а не сидеть и ждать, когда ему присвоят звание. По каким конкретно причинам могли принять такое решение, она объяснить затруднилась, отметив, однако, что это точно не связано с его личными взглядами.

«Его взгляды по поводу плоской Земли не имеют отношения к творчеству», — подчеркнула Драпеко.

Накануне певец Юрий Лоза объяснил, почему редко появляется в телевизионных шоу и на радиоэфирах. По его словам, он не хочет «прогибаться» под редакторов и авторов телепередач, а также владельцев радиоволн. Он заверил, что артисты не выбирают свой репертуар на телевидении и радио, а мнением музыкантов не интересуются, подчеркнув, что выбрал ни под кого не прогибаться.

Ранее Юрий Лоза пожаловался, что ему урезали пенсию.

