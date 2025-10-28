«Кто-то положил тексты на стол Владимира Владимировича»: Поплавская — о новом звании Егора Крида

Актриса Яна Поплавская выразила сомнения относительно присвоения Егору Криду звания заслуженного артиста Республики Башкортостан. Ее слова передает URA.RU.

«За какие такие заслуги дали Криду? За те тексты, что он исполняет детям? Это не лицо нашей эстрады, это другие части тела, извините. И от этого становится тошно», — возмутилась артистка.

По мнению Поплавской, в России немало талантливых артистов, которые годами работают и остаются без званий. Она считает, что получение звания зачастую зависит не от реальных заслуг, а от ходатайств и бюрократической «беготни» за бумагами.

Также актриса выразила недоумение по поводу позиции министра культуры Ольги Любимовой, которая заявила, что эстрадные артисты — не ее поле ответственности.

«А кто за них отвечает? Это очень важный юридический вопрос. И я думаю, что если бы кто-то зашЕл и положил на стол Владимира Владимировича тексты Крида, его бы не было нигде. Я уверена в этом», — подытожила знаменитость.

22 октября Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Певец признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство.

Ранее стало известно, что певец Akmal' лишился тура из‑за отказа принимать подарок в цветах флага Украины.