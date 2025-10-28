На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Кто-то положил тексты на стол Владимира Владимировича»: Поплавская — о новом звании Егора Крида

Актриса Поплавская усомнилась в заслугах Егора Крида после присвоения звания
true
true
true
close
Global Look Press

Актриса Яна Поплавская выразила сомнения относительно присвоения Егору Криду звания заслуженного артиста Республики Башкортостан. Ее слова передает URA.RU.

«За какие такие заслуги дали Криду? За те тексты, что он исполняет детям? Это не лицо нашей эстрады, это другие части тела, извините. И от этого становится тошно»,  — возмутилась артистка.

По мнению Поплавской, в России немало талантливых артистов, которые годами работают и остаются без званий. Она считает, что получение звания зачастую зависит не от реальных заслуг, а от ходатайств и бюрократической «беготни» за бумагами.

Также актриса выразила недоумение по поводу позиции министра культуры Ольги Любимовой, которая заявила, что эстрадные артисты — не ее поле ответственности.

«А кто за них отвечает? Это очень важный юридический вопрос. И я думаю, что если бы кто-то зашЕл и положил на стол Владимира Владимировича тексты Крида, его бы не было нигде. Я уверена в этом», — подытожила знаменитость.

22 октября Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Певец признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство.

Ранее стало известно, что певец Akmal' лишился тура из‑за отказа принимать подарок в цветах флага Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами