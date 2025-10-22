На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Егор Крид стал заслуженным артистом Башкортостана

Певец Егор Крид получил звание заслуженного артиста республики Башкортостан
Telegram-канал «Радий Хабиров»

Певец Егор Крид удостоился звания заслуженного артиста республики Башкортостан. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Крид признался, что рад и гордится новым званием. Он поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра Андрея Назарова за теплый прием и гостеприимство. Артист также провел концерт в Уфе перед молодежью. Крид отметил, что с детства много времени проводил в этом городе. Там также живут его родственники.

«Даже сейчас пишу этот пост, находясь у них дома, в деревне Суровка. Теперь мы стали еще роднее», — поделился певец.

Радий Хабиров назвал Крида талантливым и настоящим артистом без фальши. По словам главы республики, он договорился с артистом, чтобы тот стал частым гостем Уфы. Политик отметил, что республика всегда открыта для молодых талантов и радушно принимает всех, кто дает позитив.

«Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане», — поделился Хабиров.

Ранее певица Слава лишилась финансирования.

