«Предупредила Еву»: певица Жасмин стала бабушкой, но с условием

Певица Жасмин заявила прямо со сцены, что впервые стала бабушкой
Певица Жасмин рассказала на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что 30 октября у нее родился внук. Прямо со сцены артистка объявила, что мальчик родился в 4:33 утра. Видео опубликовал Telegram-канал

В разговоре с журналистами Жасмин рассказала, что роды прошли благополучно в частной клинике рядом с домом молодых родителей — сына певицы Михаила Семендуева и его жены Евы Хачатурян.

«Она очень сильная спортсменка. Когда я пришла, она уже бегала по палате, принимала поздравления и фотографировалась», — поделилась Жасмин.

Семья была рядом с роддомом, когда начались схватки. По инициативе Евы, они отказались от парных родов, и Михаил ждал окончания в соседней палате. Он постоянно сообщал матери о своем волнении, отправляя СМС: «Мамочка, я так нервничаю».

Жасмин предлагала перерезать пуповину, но из-за плотного графика не смогла присутствовать в больнице.

«Я не обычная бабушка, которая сидит дома и вяжет носочки. Я бабушка, которая работает круглосуточно, и я предупредила Еву: если она решит рожать 30 или 31 октября, меня не жди», — отметила артистка.

