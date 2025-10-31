На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внук Пугачевой готовится к возвращению в Россию: «Завершит текущие дела в США»

Певец Пресняков: сын Никита вернется в Россию, когда завершит контракт в США
true
true
true
close
Global Look Press

Певец Владимир Пресняков рассказал на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что его сын Никита Пресняков в ближайшее время может вернуться в Россию. Его слова передает «СтарХит».

По словам исполнителя, он регулярно общается с сыном, который уехал из России в США, по телефону. На данный момент, пояснил артист, оставшиеся в РФ члены семьи ждут возвращения музыканта на родину.

«Ему нужно завершить текущие дела. У него хороший контракт, нужно снять три клипа… В общем, он не может просто так уехать», — пояснил родитель.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года— вскоре после объявления частичной мобилизации. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

«Это такой этап в жизни... Такое сложно предсказать», — высказался о разводе сына Пресняков-старший, не став вдаваться в подробности.

Сейчас Никита Пресняков выступает за границей под псевдонимом Nick Pres и занимается клипмейкингом.

Ранее СМИ раскрыли, что Пугачева купила дом в Софии за 50 млн рублей в надежде сбежать от папарацци.

