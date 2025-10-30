На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, вернулся ли муж Блиновской из зоны СВО

Адвокат Блиновской Сальникова: муж блогерши Алексей продолжает участвовать в СВО
elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Наталья Сальникова, защищающая интересы Елены Блиновской, сообщила Daily Storm, что супруг известной блогерши находится в зоне специальной военной операции.

Защитница опровергла заявления финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая утверждала, что контракт Алексея Блиновского с Минобороны истек.

Сальникова назвала слова Ознобихиной неверными, подчеркнув, что женщина не располагает достоверной информацией.

«Это не соответствует действительности. Как контракт с военным ведомством может истечь? Тогда сколько людей должно было бы вернуться из зоны СВО? Алексей действительно находится там, и это факт», — отметила адвокат.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что суд продлил Аглае Тарасовой запрет определенных действий.

