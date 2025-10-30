Аналитики выяснили, почему россияне бросились перечитывать Сапковского

В преддверии выхода нового сезона сериала «Ведьмак» интерес к произведениям Анджея Сапковского вырос на 19%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Строки».

Аналитики также выяснили, что чтение изданий, включающих роман «Крещение огнем» (основа четвертого сезона), выросло в 4 раза, а поисковые запросы о ведьмаке увеличились на 17 % по сравнению с предыдущей неделей — с 16 по 22 октября 2025 года.

Новый сезон сериала «Ведьмак», основанного на книгах Сапковского, выходит в прокат 30 октября. В новых сериях роль ведьмака Геральта исполнил Лиам Хемсворт, который пришел на смену выбывшему Генри Кавиллу. Подробнее о сериальных новинках октября — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Накануне стало известно, что в день выхода романа «Перекресток воронов» Сапковского трафик сайтов крупнейших книжных магазинов вырос на 30%. Произведение стало первым в творчестве автора за более чем десятилетний перерыв.

«Перекресток воронов» погружает читателя в самое начало истории о Ведьмаке. По сюжету юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ, которых прежде видел только в ведьмачьих учебниках.

