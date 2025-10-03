Новый «Ведьмак» вызвал ажиотаж в книжных магазинах России

В день выхода романа «Перекресток воронов» мастера фэнтези Анджея Сапковского трафик сайтов крупнейших книжных магазинов вырос на 30%. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики МегаФона и розничной сети «Читай-город — Буквоед».

МегаФон зафиксировал, что интерес к книге начал расти еще за три дня до официального релиза, который состоялся 30 сентября. Кроме того, за полтора месяца до официального выхода книги более 15 тысяч человек оформили предзаказы, а в первый же день она разошлась тиражом свыше трех тысяч экземпляров только в сети «Читай-город — Буквоед».

«Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3-5 тысяч экземпляров за полгода», — подчеркивают аналитики.

Центральные регионы России стали лидерами по количеству заказов новой книги Анджея Сапковского. Почти половина всех покупок (46%) пришлась на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Также большой интерес к новому роману Сапковского проявили Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Самара.

Самая активная группа покупателей — люди в возрасте от 35 до 44 лет (миллениалы), на которых пришлось 41% всех посетителей книжных сайтов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.

Роман «Перекресток воронов» мастера фэнтези Анджея Сапковского выходит 30 сентября одновременно со всем миром. Это первое произведение о Ведьмаке за более чем десятилетний перерыв в творчестве автора.

«Перекресток воронов» погружает читателя в самое начало истории о Ведьмаке. По сюжету юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ, которых прежде видел только в ведьмачьих учебниках.

