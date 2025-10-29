Музей космонавтики объявил программу акции «Ночь искусств»

Музей космонавтики объявил специальную программу мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.

Главной темой выставки станет образ космоса в различных видах искусства. 3 ноября с 20:30 до 21:30 в кинозале состоится концерт «Звуки космоса», который объединит классические произведения и современные интерпретации.

Гости концерта услышат в программе музыкальные образы бесконечности, величия и таинственности космоса. Заместитель директора музея Виталий Юрьевич Попов исполнит на фортепиано различные тематические произведения и создаст эмоциональное пространство для размышлений и переживаний. Мероприятие продолжит традицию музея открывать новые формы диалога между культурой и исследованием Вселенной.

С 3 ноября 18:00 по 4 ноября 23:00 в музее пройдет квест «Космос в искусстве» — участники будут искать ответы на вопросы, связанные с тем, как образ космоса отражался в различных видах искусства — от живописи и литературы до музыки и кино. Во время квеста гости сопоставят достижения науки с культурным наследием, увидят, как человечество осмысляло тему Вселенной в творчестве разных эпох и направлений.

3 ноября в 19:00 в музее состоится лекция «Космос как искусство», посвященная осмыслению образа Вселенной в творчестве художников, писателей, музыкантов и режиссеров на протяжении разных эпох. В ходе лекции эксперт Стася Медведева – популяризатор космонавтики, Посол и генеральный продюсер Yuri's Night и член рабочей группы ООН по подготовке Всемирного года астероидной безопасности рассмотрит, как космическая тема вошла в литературу и живопись XIX–XX веков, как она трансформировалась в эпоху первых полётов и как сегодня отражается в кино, музыке, цифровом искусстве и мультимедиа. Слушатели узнают о тенденциях, которые формируют современное «космическое искусство».

Кроме того, посетители музея смогут увидеть выставку «Металлическая летопись», которая скоро прекратит работу. На выставке представлена вся история космонавтики в металле: группа знаковых предметов из коллекции музея — настольных и памятных медалей на космическую тему. Особое место в коллекции занимают образцы медальерного искусства из коллекции художника-медальера Василия Омелько. Хронология экспозиции стартует с первого дня покорения космического пространства — полета первого искусственного спутника Земли, и продолжается запусками первых спутников и первых животных, в медальерном искусстве отражены экспедиции на кораблях и долговременных орбитальных станциях — от «Салютов» до нынешней Международной космической станции.

