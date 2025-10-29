Новым гендиректором МХАТ им. Горького назанчили Елену Булукову

Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве указали, что Булукова является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры и мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

В конце сентября действующий на тот момент генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман был снят с должности.

В конце июля Следственный комитет России возбудил в его отношении новое дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

