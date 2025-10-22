В Москве возобновились постановки «Научного звездного театра»

Московский планетарий возродил традицию постановок в «Научном Звездном театре». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе планетария.

Первым спектаклем пройдет «Коперник» в Большом Звездном зале 5 ноября 2025 года — в 96-ю годовщину открытия столичного «звездного дома». Постановка повествует о польско-немецком ученом Николае Копернике, который первым обосновал гипотезу о гелиоцентрической системе «Солнца в центре Вселенной». В 2025-м выступление приобрело новый мультимедийный и иммерсивный формат.

Пьесу для обновленного спектакля написала драматург Анастасия Букреева. За его реализацию взялось творческое объединение «Эскизы в пространстве». Сценография и визуальный ряд постановки созданы преимущественно через мультимедийный видео-арт на экране-куполе.

«Купол трансформирует традиционную жанровую структуру в направлении иммерсивного театра — формата полного перцептивного погружения. Ключевая задача — создать симбиоз между актерской игрой и проекционной средой, где купол функционирует не как декорация, но как равноправный драматургический партнер», — поделилась арт-директор видео-арта спектакля Дарья Мальцева.

Традиция постановок в «Научном Звездном театре» началась еще в 1937-м, девять лет спустя после открытия первого в СССР планетария. Там ставили спектакли, посвященные судьбам великих астрономов эпохи Возрождения. К примеру, постановки «Галилей» (1937), «Джордано Бруно» (1938) и «Коперник» (1939).

Первый камень в основание планетария заложили на Садовом кольце 23 сентября 1928 года — в день осеннего равноденствия. В феврале 1929-го в Москву приехали немецкие специалисты для установки купола. Первыми зрителями «звездного представления» 3 августа того же года стали руководители Моссовета. 5 ноября 1929 года Московский планетарий открылся для широкой публики.

