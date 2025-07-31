Директору МХАТ Кехману вменяют взятку ценой в «Мерседес»

Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении худрука Михайловского театра и директора МХАТ Владимира Кехмана. О том, что Кехману вменяют взятку размером 27 млн рублей, написала «Фонтанка».

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Кехмана возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, пишет издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняет, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

В «Автодоме Пулково» СК изъял документацию по двум проданным «Мерседесам», один из которых покупал Каргинов, а второй, G-класса, был оформлен на некую женщину. Известно, что вторая автомашина также находилась в распоряжении Кехмана.

По версии СКР, «Мерседесом», приобретенным Каргиновым все это время пользовался именно Кехман. В деле есть материалы, указывающие, что «Мерседес» явился частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта. Обе машины арестованы

Издание уточняет, что компания «РСК-Ренессанс» Каргинова реставрирует Биржу и занимается офисом дирекции Культурного форума, возглавляемого Кехманом.

29 июля Кехмана и Каргинова, по данным «Фонтанки», допросили. Кехману предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и отпустили без подписки о невыезде. Каргинов также покинул СК самостоятельно.

Ранее в Михайловском театре в Санкт-Петербурге по делу о растрате при ремонте прошли обыски.

По данным агентства ТАСС, сейчас в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

Ранее стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана.