СМИ: Кехмана сняли с должности руководителя МХАТ имени Горького

Генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана сняли с должности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — сказал он.

На сайте театра говорится, что Кехман является его руководителем.

В конце июля текущего года Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении Кехмана. Как писала тогда «Фонтанка», дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Кехмана возбуждено 28 июля, зеркальное уголовное дело, сообщало издание, возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана.