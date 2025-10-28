На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Среди любимых книг Минаевой оказались русская классика и философский роман

Певица Минаева назвала одной из любимых книг «Вишневый сад»
Арина Антонова/ТАСС

Финалистка телешоу «Песни», певица, автор песен и музыкант Ксения Минаева назвала свои любимые книги. Об этом «Газете.Ru» рассказал книжный сервис Строки.

В подборке оказались русская классика, философский роман, психологическая проза и научная фантастика.

Единственной книгой русского автора в списке певицы оказался «Вишневый сад» Антона Чехова — последняя и самая известная пьеса писателя, созданная в начале XX века. Еще одно издание в рейтинге Минаевой — «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарка. Роман немецкого классика ХХ века рассказывает историю любви автогонщика Клерфэ и неизлечимо больной туберкулезом бельгийки Лилиан, вместе пытающихся вырвать жизнь «взаймы», понимая, что совместного будущего для них не уготовано.

Третья книга в списке — «Волхв» Джона Фаулза. По сюжету молодой выпускник Оксфорда Николас, разочаровавшись в жизни, приезжает на греческий остров Фраксос, где знакомится с владельцем виллы Морисом Кончисом, человеком, который устраивает для него целую серию странных «спектаклей» с участием актеров, масок и мистических историй. По ходу романа-испытания главный герой теряет связь между реальностью и вымыслом — вместе с читателем.

Наконец, Минаева рекомендует «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. В основу книги о том, делает ли интеллект человека счастливым, легли вымышленные дневниковые записи Чарли Гордона — мужчины с ментальными особенностями, соглашающегося на экспериментальную операцию. После операции уровень языка Чарли повышается, ошибки исчезают, мысли становятся более сложными: Чарли осознает, что мир и люди вокруг него — совсем не такие, какими казались раньше. Однако когда мышь Элджернон, прошедшая аналогичный эксперимент, начинает регрессировать, Чарли понимает, что его путь может быть таким же.

Ранее в юбилей «Сумерек» вышла книга-артефакт из фильма.

