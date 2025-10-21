В юбилей «Сумерек» вышла книга-артефакт из фильма

В России вышла книга-артефакт из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы Яндекс Книги.

Выход произведения приурочен к юбилею известной саги о вампирах. 21 октября 2005 года вышла первая книга из антологии Стефани Майер «Сумерки». Именно «Легенду квилетов» Белла Свон покупает в книжном магазине, чтобы узнать, кто такие «хладные» и как с ними связана семья Калленов.

Книга написана американским антропологом — профессором Оливией Невельсон. Она посвятила более 40 лет на изучение исчезающих культурных традиций коренных народов Северной Америки. В 1950 году ученая отправилась в этнографическую экспедицию на полуостров Олимпик, где вместе с племенем квилетов провела семь месяцев. Там она записывала сказания, мифы и ритуалы народа.

В книгу вошли как легенды реального племени индейцев, так и выдуманные истории из мира Стефани Майер. Все рассказы сопровождаются гравюрами.

Фильм «Сумерки» по одноименному роману Стефани Майер вышел в ноябре 2008 года. Главные роли в нем сыграли Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Картина получила несколько продолжений.

