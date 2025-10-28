Уголовное дело Бориса Акунина дошло до суда

В Таганский суд Москвы поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Шалвович Чхартишвили). Об этом сообщают РИА Новости.

Дело было зарегистрировано 27 октября 2025 года. Писателю вменяют обвинения по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Детали обвинения и позиция защиты не раскрываются. Также неизвестно, когда состоится судебное заседание.

23 октября появилась информация, что Акунину заочно предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента — он опубликовал 76 постов без необходимой плашки.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Ранее сообщалось, что рэпера Icegergert уличили в пропаганде АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) из-за фразы: «Жизнь ворам!»